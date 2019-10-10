Gobierno de Perú publica Decreto de Urgencia para realizar elecciones legislativas - Runrun

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA publicó un Decreto de Urgencia que aprueba medidas para celebrar elecciones legislativas en Perú para votar un nuevo Congreso.
Según la publicación del diario El Peruano, el Decreto autoriza a los organismos electorales a emitir los reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarios para los comicios.
La medida fue aprobada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, durante la conferencia con la prensa extranjera.
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Este Decreto también genera excepciones en la contratación de bienes y servicios, los cuales se aprobarán por los respectivos organismos electorales, bajo sustento técnico y legal, además de ser remitidos a la Contraloría General de la República.
La vigencia del Decreto de Urgencia será hasta que se realicen las elecciones.
*Con información de El Peruano
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