Sundde sancionará 1.602 colegios en todo el país por dolarizar matrículas - Runrun

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó este miércoles 9 de octubre que 1.602 colegios privados podrían ser sancionados tras recibir múltiples denuncias por los altos costos en las matrículas.
A través de un comunicado, la Sundde explicó que el ministro de Comercio, Willian Contreras, recibió a través de su cuenta de Twitter quejas de que algunos centros educativos solicitan divisas como forma de pago.
Ante tal situación, la Sundde procederá a las sanciones si las instituciones no cumplen con las resoluciones 0027 y 114, que regulan la fijación de matrículas y mensualidades.
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Según el comunicado, los planteles deben hacer una asamblea de padres y representantes para fijar los montos a cancelar.
*Con información de El Nacional
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