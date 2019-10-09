AN informa que inflación acumulada de 2019 llegó a 3.326% - Runrun

LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL publicó las cifras de inflación del mes de septiembre que se ubicó en un 23,5%, mientras que la acumulada en el año 2019 ya llegó a un 3.326%.
El diputado y miembro de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina (PJ-Lara) indicó que la inflación interanual, entre octubre 2018 y septiembre 2019, es de 50.100%.
Marquina señaló que el rubro donde se registra la mayor inflación es en el de alimentos y bebidas no alcohólicas. “Allí el índice de precios tuvo una variación de 42.6%, donde el 90% de los venezolanos invierte sus ingresos”.
Sobre el salario mínimo, el parlamentario explicó que solo cubre el 2,34% de la canasta alimentaria y que las medidas del régimen de Nicolás Maduro para controlar la inflación “hacen al pueblo pasar hambre”.
El diputado Marquina también informó que el índice de inflación del mes de agosto estuvo afectado por la emisión de dinero inorgánico que hizo el Ejecutivo Nacional “por miles de millones de dólares para pagarle a proveedores y contratistas de Pdvsa”.
Esta medida provocó que los proveedores fueran la mercado de divisas, porque “esas empresas tienen su materia prima y equipos que se compran en dólares y por ello hubo un crecimiento vertiginoso de la moneda en el mes de agosto”, agregó.
Foto: Prensa Unidad
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