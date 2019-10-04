Migrantes venezolanos superaban en 10% a la población de Boa Vista en junio - Runrun

PARA EL MES DE JULIO de este año la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos residenciados en Boa Vista, Brasil, superaban en 10% a los nativos, según datos aportados por el Examen ONU Venezuela.
Según la publicación, la cifra anterior representa al menos 40.000 venezolanos viven en Boa Vista, como una alternativa para huir de la crisis en Venezuela.
En cooperación con el ejercito brasileño, dos asentamientos de venezolanos que dormían en las calles u ocupando edificios públicos o privados en Boa Vista fueron inspeccionados el mes pasado.
Durante la última ronda fueron identificados 3.259 venezolanos, de los cuales 1.335 eran hombres, 910 mujeres y 104 menores. Asimismo, en Pacaraima, un total de 521 personas incluyendo 336 hombres, 101 mujeres y 84 menores.
Se inició la entrega de 3 refugios dirigidos por las Fuerzas Armadas Brasileñas, cuyo período de transición para la entrega del refugio Santa Teresa de los militares a los socios comenzó el 17 de junio.
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La comunidad humanitaria está trabajando con la Secretaría de Salud en Manaos para mejorar los servicios en los refugios para indígenas venezolanos, quiénes son particularmente susceptibles a brotes de enfermedades infecciosas.
*Con información de Examen ONU
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