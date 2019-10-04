Más de 140 funcionarios del MP han sido procesados por corrupción - Runrun

EL FISCAL DESIGNADO POR LA ANC, Tarek William Saab informó la mañana de este viernes 4 de octubre, que 140 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados por corrupción desde el año 2017.
“101 fiscales se encuentran bajo investigación penal y 48 están privados de libertad por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad y trafico de influencias”, dijo Saab.
En rueda de prensa, el fiscal precisó que las detenciones de los fiscales se han efectuado desde agosto del año 2017 en el área metropolitana de Caracas (26), en el estado Guárico (189, Lara (13), Bolívar (10), Zulia (9), Yaracuy (9), Barinas (8), Carabobo (8), Miranda (7), Anzoátegui (6), Flacón (5), Nueva Esparta (4), Sucre (4), Delta Amacuro (3), Mérida (2), Apure (2), Monagas (2), Portuguesa (2), Táchira (2), Trujillo (2), Aragua (1), Amazonas (1) y Vargas (1).
“Desde agosto 2017 hasta septiembre de 2019, el MP inició 44 investigaciones por casos de ejercicio ilegal de la minería. En ese lapso de tiempo se han imputado a 170 personas, 83 de las cuales permanecen detenidas”, detalló.
Al mismo tiempo, destacó que desde ese año se han realizado 10.400 investigaciones y han logrado 7.400 actos conclusivos. Así como también, 7357 imputaciones de las cuales se han obtenido 324 sentencias condenatorias.
*Con información de TC y UR
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