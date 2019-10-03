Cecodap: 800.000 niños perdieron contacto con padres migrantes - Runrun

LA ORGANIZACIÓN CENTROS COMUNITARIOS de Aprendizaje (Cecodap), informó que al menos 849.000 niños perdieron el contacto con alguno de sus padres por la migración forzada de 2018.
En su reciente informe “Somos Noticia 2018”, Cecodap informó que un 28,3% de migrantes venezolanos deja al menos un niño en el país al cuidado de algún familiar.
Con respecto a la cantidad de niños que pierden contacto con sus padres, la organización señaló: “El número podría quedarse corto, porque no se tiene acceso a información oficial”.
Por otra parte, Abel Saraiba, coordinador del Programa Creciendo sin Violencia de Cecodap, detalló que uno de cada cuatro niños y adolescentes que acuden a consultas presentan síntomas de ansiedad, depresión o alteración del ánimo.
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Ante tal situación, Saraiba recomendó al gobierno generar e implementar políticas públicas que apoyen y atiendan a los niños víctimas de la crisis humanitaria.
“El desarrollo emocional de los niños está definitivamente afectado por la crisis nacional. El Estado brilla por su ausencia y deja a la deriva a los niños. Hay silencio en materia de salud mental”, dijo.
*Con información de Unión Radio
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