COMUNICADO | Grupo de Trabajo de Michelle Bachelet exigió la liberación inmediata de Juan Requesens - Runrun

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO el Grupo de Trabajo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet exigió este miércoles la inmediata liberación del parlamentario Juan Carlos Requesens Martínez. Esto, a propósito de cumplirse hoy, 421 días de su arresto en la sede del Sebin en el Helicoide.
“La privación de libertad del señor Juan Carlos Requesens Martínez es arbirtaria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11, 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Requesens inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, reza parte del texto.
A continuación el comunicado:
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