Miguel Pizarro pidió al Programa Mundial de Alimentos "asistencia para Venezuela" - Runrun

MIGUEL PIZARRO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN Especial para el Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, solicitó este miércoles 2 de octubre al Programa Mundial de Alimentos “asistencia para Venezuela”.
Mediante un comunicado, Pizarro señaló que cada día que pasa se suman nuevas víctimas de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país.
“Hospitales, escuelas y hogares sufren a diario por la escasez de insumos, medicinas y alimentos, al punto que la propia Organización de Naciones Unidas, se ha visto en la labor de reconocer que al menos 7 millones de venezolanos hoy requieren de asistencia humanitaria”, señaló.
Por otra parte, Pizarro calificó al Programa Mundial de Alimentos como la agencia con mayor independencia operativa de Naciones Unidas, “lo cual les permite garantizar la logística necesaria para que la atención sea distribuida también bajo los otros tres principios humanitarios de neutralidad, humanidad, universalidad”.
“No podemos ser indolentes al sufrimiento, no podemos ver como los niños mueren de hambre y como sus madres padecen el no poder proveerles alimentos. Todos estos esfuerzos atienden las consecuencias de la crisis que hoy vivimos, todos contribuyen en aliviar el sufrimiento y sobrevivir a la tragedia a la que pretende someternos un régimen usurpador”, agregó.
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En tal sentido, el también diputado de la Asamblea Nacional consideró que la única solución a la crisis que atraviesa Venezuela como país y como sociedad “es la salida definitiva de este régimen del poder”.
*Con información de Tal Cual
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