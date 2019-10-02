Comisionado de Guaidó plantea crear ley que proteja a las víctimas de violaciones de DD HH - Runrun

HUMBERTO PRADO, COMISIONADO PARA la Defensa de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas informó este miércoles las líneas de acción que llevará a cabo su despacho para garantizar el respeto a los DD. HH. y la protección a las víctimas del régimen de Nicolás Maduro.
Prado, quien es el comisionado de Juan Guaidó afirmó que la medida garantizará el acompañamiento y el tratamiento psicológico de las víctimas. También que los perjudicados contarán en todo momento con compresión, respeto y recibirán la atención con garantías para que estas situaciones irregulares no se repitan nuevamente.
El comisionado habló de una organización plural que abordará la complejidad de los casos de torturas, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales.
“Hay que documentar para que la víctima vea que de verdad la están atendiendo. En nuestro país debe existir una respuesta inmediata y conforme a cada una de las partes”, agregó.
Sobre los ataques que han sufrido los venezolanos en Perú, Humberto Prado pidió a los defensores del pueblo de la región impulsar una política para evitar la xenofobia.
«Creo que los defensores deben impulsar una política de educación al país para que al venezolano lo vean como un hermano que huye por la situación del país», dijo.
*Con información de EN Y NTN24
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