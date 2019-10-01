MonitorDeVíctimas | Señalan que FAES mató a comerciante en su casa del barrio San Blas de Petare - Runrun

A LAS 11:00 AM DEL MARTES 24 de septiembre, Marweens Jean Carlos García Barrios, estaba solo en su residencia del sector El Chorrito del barrio San Blas de Petare. Su esposa estaba trabajando y sus dos hijos, de 9 y 4 años de edad, estaban en el colegio.
A esa hora irrumpíó en la casa una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.. Eran unos 8 encapuchados, uno de ellos le dio a García Barrios un disparo un la cabeza que le ocasionó la muerte. Los funcionarios llevaron el cadáver a la morgue del Hospital de El Llanito.
Los familiares de García Barrios, de 26 años de edad, que llegaron a la morgue para reclamar el cuerpo, aseguraron que la víctima no tenía registros policiales y por lo tanto nunca estuvo preso. Los parientes informaron que hace un año y cinco meses una comisión fe las FAES mató a su primo Yoendris Barrios .
García Barrios era comerciante. Viajaba a Cúcuta, Colombia, donde compraba ropa, zapatos, comida y chucherías, que luego vendía en Caracas.
Antes de irse de la vivienda de la víctima, la comisión de las FAES se llevó una suma de bolívares y otra de dólares desconocida, así como tubos de crema dental, toallas sanitarias y comida.
La Fiscalía 81 en materia de Derechos Fundamentales tiene la averiguación del caso.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvUmVzaWRlbmNpYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4OTI3L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWhhbGxhcm9uLWNhZGF2ZXItZGUtZXgtZW1wbGVhZGEtYmFuY2FyaWEtZW4tdGFucXVlLWRlLWFndWEtZW4tc2FudGEtZmUvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEhhbGxhcm9uIGNhZMOhdmVyIGRlIGV4IGVtcGxlYWRhIGJhbmNhcmlhIGVuIHRhbnF1ZSBkZSBhZ3VhIGVuIFNhbnRhIEZlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW5hIE1pcmVsbGEgQW1vcmVyPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4OTI3L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWhhbGxhcm9uLWNhZGF2ZXItZGUtZXgtZW1wbGVhZGEtYmFuY2FyaWEtZW4tdGFucXVlLWRlLWFndWEtZW4tc2FudGEtZmUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEhhbGxhcm9uIGNhZMOhdmVyIGRlIGV4IGVtcGxlYWRhIGJhbmNhcmlhIGVuIHRhbnF1ZSBkZSBhZ3VhIGVuIFNhbnRhIEZlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvRkFFUy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NzQzL2hydy1kZXNkZS0yMDE2LWNhc2ktMTgtMDAwLXBlcnNvbmFzLW11cmllcm9uLWEtbWFub3MtZGUtbGFzLWZ1ZXJ6YXMtZGUtc2VndXJpZGFkLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJIUlc6IERlc2RlIDIwMTYgY2FzaSAxOC4wMDAgcGVyc29uYXMgbXVyaWVyb24gYSBtYW5vcyBkZSBsYXMgZnVlcnphcyBkZSBzZWd1cmlkYWQgZW4gVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZmFlczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODc0My9ocnctZGVzZGUtMjAxNi1jYXNpLTE4LTAwMC1wZXJzb25hcy1tdXJpZXJvbi1hLW1hbm9zLWRlLWxhcy1mdWVyemFzLWRlLXNlZ3VyaWRhZC1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SFJXOiBEZXNkZSAyMDE2IGNhc2kgMTguMDAwIHBlcnNvbmFzIG11cmllcm9uIGEgbWFub3MgZGUgbGFzIGZ1ZXJ6YXMgZGUgc2VndXJpZGFkIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L3ByZXNvc2JvbGVpdGEuZ2lmKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4ODU0OS9jbGF2ZXMtbG8tcXVlLW5vLXNlLWRpam8tZGUtbGFzLWZ1Z2FzLW1hc2l2YXMtZW4tY2FyYWNhcy8iIHRpdGxlPSJDbGF2ZXM6IExvIHF1ZSBubyBzZSBkaWpvIGRlIGxhcyBmdWdhcyBtYXNpdmFzIGVuIENhcmFjYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DSUNQQzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4ODU0OS9jbGF2ZXMtbG8tcXVlLW5vLXNlLWRpam8tZGUtbGFzLWZ1Z2FzLW1hc2l2YXMtZW4tY2FyYWNhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DbGF2ZXM6IExvIHF1ZSBubyBzZSBkaWpvIGRlIGxhcyBmdWdhcyBtYXNpdmFzIGVuIENhcmFjYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNS9mdW5jaW9uYXJpb3NmYWVzX3JyMjAxOS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NTIzL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWZhZXMtYXNlc2luYXJvbi1hLTM5LXBlcnNvbmFzLWVuLWNhcmFjYXMtdHJhcy1wZXRpY2lvbi1kZS1iYWNoZWxldC1kZS1zdS1kaXNvbHVjaW9uLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBGQUVTIGFzZXNpbmFyb24gYSAzOSBwZXJzb25hcyBlbiBDYXJhY2FzIHRyYXMgcGV0aWNpw7NuIGRlIEJhY2hlbGV0IGRlIHN1IGRpc29sdWNpw7NuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWNudWQ8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg1MjMvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtZmFlcy1hc2VzaW5hcm9uLWEtMzktcGVyc29uYXMtZW4tY2FyYWNhcy10cmFzLXBldGljaW9uLWRlLWJhY2hlbGV0LWRlLXN1LWRpc29sdWNpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEZBRVMgYXNlc2luYXJvbiBhIDM5IHBlcnNvbmFzIGVuIENhcmFjYXMgdHJhcyBwZXRpY2nDs24gZGUgQmFjaGVsZXQgZGUgc3UgZGlzb2x1Y2nDs248L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9GT1JNQVRPLU5PVEFTLVJSLTEucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM4ODQ2OC9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1sYXMtZmFlcy1tYXRhbi1lbi0yMC1zZWd1bmRvcy8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgTGFzIEZBRVMgbWF0YW4gZW4gMjAgc2VndW5kb3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij4jTW9uaXRvcmRlVsOtY3RpbWFzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzg4NDY4L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWxhcy1mYWVzLW1hdGFuLWVuLTIwLXNlZ3VuZG9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBMYXMgRkFFUyBtYXRhbiBlbiAyMCBzZWd1bmRvczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
26
Enviar Comentarios