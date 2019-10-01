MonitorDeVíctimas | Señalan que FAES mató a comerciante en su casa del barrio San Blas de Petare - Runrun

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#MonitorDeVíctimas | Señalan que FAES mató a comerciante en su casa del barrio San Blas de Petare

Sandra Guerrero30 septiembre, 20192min26

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 A LAS 11:00 AM DEL MARTES 24 de septiembre, Marweens Jean Carlos García Barrios, estaba solo en su residencia del sector El Chorrito del barrio San Blas de Petare. Su esposa estaba trabajando y sus dos hijos, de 9 y 4 años de edad, estaban en el colegio.

A esa hora irrumpíó en la casa una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.. Eran unos 8 encapuchados, uno de ellos le dio a García Barrios un disparo un la cabeza que le ocasionó la muerte. Los funcionarios llevaron el cadáver a la morgue del Hospital de El Llanito.

Los familiares de García Barrios, de 26 años de edad, que llegaron a la morgue para reclamar el cuerpo, aseguraron que la víctima no tenía registros policiales y por lo tanto nunca estuvo preso. Los parientes informaron que hace un año y cinco meses una comisión fe las FAES mató a su primo Yoendris Barrios .

García Barrios era comerciante. Viajaba a Cúcuta, Colombia, donde compraba ropa, zapatos, comida y chucherías, que luego vendía en Caracas.

Antes de irse de la vivienda de la víctima, la comisión de las FAES se llevó una suma de bolívares y otra de dólares desconocida, así como tubos de crema dental, toallas sanitarias y comida.

La Fiscalía 81 en materia de Derechos Fundamentales tiene la averiguación del caso.

 

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