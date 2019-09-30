Departamento del Tesoro emite licencia que permite transacciones relacionadas con ciertos bonos venezolanos - Runrun

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Departamento del Tesoro emite licencia que permite transacciones relacionadas con ciertos bonos venezolanos

Redacción Runrun.es30 septiembre, 20191min47

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EL DEPARTAMENTO DEL TESORO de Estados Unidos emitió este lunes 30 de septiembre dos licencias que permitirán transacciones relacionadas con ciertos bonos venezolanos.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Tesoro de EEUU está emitiendo Licencias Generales 3G modificadas, que constan de la “autorización de transacciones relacionadas, provisión de financiamiento y otras transacciones en ciertos bonos”.

Lea también: 6 buques con 3.000.000 de barriles de petróleo y derivados permanecen en costas venezolanas

Asimismo, según el comunicado de prensa, también está siendo emitida la licencia general 9F, que implica la “autorización de transacciones relacionadas con negociaciones en ciertos valores”.

*Con información del Departamento del Tesoro

 

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