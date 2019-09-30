6 buques con 3.000.000 de barriles de petróleo y derivados permanecen en costas venezolanas - Runrun

AL MENOS SEIS TANQUEROS PETROLEROS, cinco de bandera venezolana y uno panameña, se encuentran en la costa venezolana con un poco más de tres millones de barriles de petróleo y derivados, como crudo Merey, fuel oil y gasolina.
El Pitazo obtuvo la información de fuentes vivas y documentales de la estatal petrolera y verificada con páginas especializadas en tráfico marítimo, como Traffic Marine y Vessel Finder.
Solo en gasolina, dos de los buques, el Luisa Cáceres de Arismendi y el Manuela Sáenz, tienen 700.000 barriles, mientras en el estado Zulia, los conductores pasan hasta 12 horas en cola para abastecer sus automóviles.
Al menos dos de las fuentes consultadas aseguraron que la gasolina y el fuel oil tienen como destino Cuba, pero que no habían podido partir a la isla por falta de diesel y fuel oil para movilizar el barco. No obstante, un empleado de la estatal petrolera desestimó esa versión, pues en la zona de Amuay y Cardón cuentan con suficiente carburante para proporcionarle a los tanqueros.
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