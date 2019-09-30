EE UU y Colombia inician ejercicios militares de entrega de ayuda humanitaria - Runrun

LA INFANTERÍA MARINA DE Estados Unidos y la Armada colombiana realizarán desde este lunes ejercicios militares para la ejecución de misiones humanitarias, informaron fuentes diplomáticas.
Los ejercicios, que comenzarán este 30 de septiembre, se extenderán hasta el 5 de octubre en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, municipio del departamento de Sucre.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia detalló en un comunicado que en los entrenamientos participarán integrantes de la Fuerza de Tarea Aeroterrestre de Propósito Especial de la Infantería de Marina del Comando Sur de Estados Unidos.
Estos militares realizarán con la Infantería de Marina colombiana «ensayos de asistencia humanitaria y ayuda en desastres (HA/DR). Al igual que intercambios de expertos en la materia (SMEEs)».
Estos ejercicios militares son diseñados para la realización de operaciones de asistencia humanitaria, comunicaciones y aéreas, con el fin de aumentar «la interoperabilidad y la capacidad entre las fuerzas civiles, navales y marinas participantes».
Los ejercicios HA/DR y SMEEs se llevaron a cabo en 2016 para entregar más de 478.000 libras de suministros en Haití después del paso del huracán Matthew.
También en 2017, para dar ayuda humanitaria a los afectados por el huracán María en el Caribe.
En 2018 se llevó HA/DR y SMEEs a Guatemala por la erupción del volcán de Fuego mediante la construcción de más de 200 refugios multifamiliares. Además, con instalaciones de apoyo, que ayudaron a más de 4.000 personas que quedaron sin hogar.
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