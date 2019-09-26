Colombia impulsa candidatura de Almagro a reelección en OEA - Runrun

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Colombia impulsa candidatura de Almagro a reelección en OEA

Associated Press26 septiembre, 20192min2

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EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, IVÁN Duque entregó personalmente el jueves a Luis Almagro una carta reafirmando el apoyo de su país para su reelección como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Hoy, junto a un número importante de países, le hemos expresado al secretario que queremos que continúe al frente de la organización”, dijo Duque junto a Almagro durante una breve visita a la sede de organización.

Duque no precisó cuántos ni cuáles países suscribieron su carta apoyando a Almagro.

The Associated Press solicitó una copia de la misiva a la embajada colombiana y al despacho de Almagro, sin obtenerla de inmediato.

Almagro anunció en diciembre su intención a postularse a un segundo periodo quinquenal, pese que se había comprometido a no buscar la reelección cuando obtuvo el cargo en 2015.

Brasil, Costa Rica y Estados Unidos han anunciado públicamente su apoyo a Almagro, el único que hasta el momento opta al puesto.

El ganador debe ser electo por los 34 estados miembros a comienzos del año próximo.

Duque aprovechó su visita a la OEA para entregarle a Almagro una copia del informe que esta semana llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el apoyo que el presidente venezolano Nicolás Maduro presuntamente brinda a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Duque sostendrá una segunda reunión con Almagro horas antes de viajar a Miami el viernes y de regresar a su país el sábado.

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