Sebin allana residencia del ministro consejero de Guaidó en Estados Unidos - Runrun

EL EXALCALDE DEL MUNICIPIO DIEGO Bautista Urbaneja (Lechería, estado Anzoátegui) Gustavo Marcano denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó su vivienda la tarde del 26 de septiembre, por órdenes del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab.
A través de las redes sociales, el ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos dijo que “hagan lo que hagan, vamos a seguir denunciando e impulsando sanciones al ‘narcorégimen’ para lograr su quiebre y la restitución de la libertad y democracia”.
La denuncia fue ratificada por el actual alcalde de Lechería, Manuel Ferreira González, quien respaldó a Marcano. “A pesar de las amenazas jamás lograrán doblegar a quienes estamos comprometidos a conquistar la libertad de Venezuela”.
Gustavo Marcano se encuentra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en la ciudad de Nueva York, como parte de la delegación que envió Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario encargado de Venezuela, para denunciar la situación del país en diversas reuniones y encuentros bilaterales con mandatarios y funcionarios.
Marcano fue destituido de su cargo como alcalde en julio de 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que alegó el desconocimiento del político de una sentencia para que mantuviera las vías despejadas de sus municipios en medio de una serie de protestas antigubernamentales.
Esa misma sentencia lo condenaba a 15 meses de prisión, por lo que Marcano decidió huir del país y trasladarse a Estados Unidos. En enero de este año, fue designado por Guaidó en el cargo de ministro consejero de la Embajada de Venezuela en esa nación.
Desde principios de septiembre, el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado la persecución contra dirigentes de oposición y funcionarios que han sido identificados como parte del gobierno interino de Guaidó.
Al menos 11 opositores han recibido la “visita” de cuerpos de seguridad del Estado cerca de sus viviendas o les han sido allanadas sus casas como sucedió con Javier Troconis, comisionado presidencial para la gestión y recuperación de activos, y Carlos Balza, parte de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela.
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