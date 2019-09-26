Smolansky anuncia aprobación de Tarjeta Unificada de Vacunación para migrantes sin documentación - Runrun

DAVID SMOLANSKY, COORDINADOR DE la OEA para atender la crisis de migrantes venezolanos, informó este jueves 26 de septiembre que fue aprobada la Tarjeta Unificada de Vacunación para migrantes sin documentación.
Durante la presentación del informe de asistencia a los migrantes venezolanos, Smolansky expresó: “Desde octubre entrará en rigor la Tarjeta Unificada de Vacunación como resultado de un acuerdo entre 10 países. Se entregará un millón de tarjetas en tres idiomas”.
“La Tarjeta de Identidad Regional está pensada para aquellas personas cuya documentación ha caducado o está próxima a vencerse”, detalló.
Por otra parte, Smolansky pide que a los criollos se les otorgue el estatus de refugiados. ” Si toda la región maneja la misma política de dar esta condición, sería más fácil atender esta situación”, comentó.
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“Queremos instar a la comunidad internacional a implementar la tarjeta de identidad regional porque hoy son dos millones que no tienen documentación”, indicó.
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