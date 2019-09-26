MonitorDeVíctimas | Muere hombre herido por un PNB en Centro Comercial de Coche - Runrun

FAMILIARES DE ALEJANDRO Manuel Martínez Martínez, de 18 años de edad, denunciaron este miércoles 25 de septiembre en la morgue de Bello Monte que el joven murió tres días después de que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le disparara el pasado 13 de septiembre en las inmediaciones del Centro Comercial de Coche.
Según la familia, Martínez era mayorista del mercado de Coche y se encontraba en el centro comercial cuando por razones desconocidas un funcionario policial le disparó e hirió en un costado del cuerpo.
“No sabemos si fue un enfrentamiento. Desconocemos si llevaba un arma”, dijo un pariente de la víctima.
Martínez fue trasladado al Hospital Pérez Carreño, donde falleció luego de 72 horas de agonía. El joven no deja hijos huérfanos. Era el cuarto de cinco hermanos y vivía en el kilómetro 11 de la carretera Panamericana.
Familiares hicieron la denuncia en el Cicpc y esperan que las autoridades esclarezcan su muerte.
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