Militares implicados en la muerte de Acosta Arévalo fueron condenados a 6 años de prisión - Runrun

LOS DOS MILITARES IMPUTADOS por la muerte del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo fueron condenados hoy a seis años y ocho meses de prisión.
La información la dio a conocer Alonso Medina Roa, abogado y especialista en Derecho Penal a través de su cuenta en Twitter afirmando que la audiencia se realizó sin la previa notificación a la representación de la víctima lo que constituye una burla a las normas procesales.
El Teniente Ascanio Antonio Tarascio (23) y el sargento Estiben Zarate (22), ambos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron acusados de “homicidio preterintencional con causal” por la muerte de Acosta el pasado 29 de junio.
Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede del DGCIM en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.
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