Unión Europea prepara sanciones contra siete funcionarios venezolanos - Runrun

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FUENTES DIPLOMÁTICAS REVELARON ESTE martes 24 de septiembre a AFP que la Unión Europea está preparando sanciones contra siete funcionarios venezolanos acusados de “torturas y otras violaciones de derechos humanos”.
Según las fuentes, los embajadores miembros de la Unión Europea deberán dar el visto bueno este miércoles, para elevar hasta 25 el número de funcionarios del régimen que han sido sancionados.
“La mayoría son miembros de los servicios de seguridad y de inteligencia de Venezuela involucrados en casos de torturas y de otras violaciones de derechos humanos”, indicó una de las fuentes.
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En el año 2017 Venezuela se convirtió en el primer país latino en ser sancionado por la UE, aplicando un embargo de armas, congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.
*Con información de AFP
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