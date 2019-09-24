Celebrarán conferencia internacional sobre Venezuela el 28 y 29 de octubre en Bruselas - Runrun

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS y la Unión Europea realizarán una conferencia de solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos en Bruselas el próximo 28 y 29 de octubre, anunció este martes 24 de septiembre la Comisión Europea.
Durante una rueda de prensa, la portavoz Natasha Bertaud explicó: “El objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre la crisis, reafirmar el apoyo político y solicitar una mayor ayuda de la comunidad internacional”.
Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), aproximadamente cuatro millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis humanitaria.
En tal sentido, Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, solicitó una reunión del Grupo Internacional de Contacto (GIC), en Nueva York, para solicitar un mayor apoyo financiero para paliar la crisis migratoria de Venezuela.
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Hasta el momento se desconoce el número de países participantes, así como el programa previsto de la conferencia de Bruselas, pero existen dos fechas establecidas para tal evento.
*Con información del Centro de Comunicación Nacional
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