Diputado Franco Casella revela la razón por la cual huyó de la Embajada de México - Runrun

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Diputado Franco Casella revela la razón por la cual huyó de la Embajada de México

Andrea González23 septiembre, 20192min2

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EL DIPUTADO FRANCO CASELLA reveló este lunes 23 de septiembre la razón por la que huyó de la embajada de Venezuela en México, donde estaba en calidad de huésped.

En un video difundido en redes sociales, Casella indicó que se negó a ser “ficha de intercambio” como parte de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes políticos Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Felipe Mujica.

Casella agradeció “encarecidamente” a la embajada de México por recibirlo y apoyarlo y aseguró que, tanto la vicepresidenta Delcy Rodríguez como el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, le ofrecieron al gobierno mexicano y a su persona un “salvoconducto” para asegurar su salida del país con asilo en México.

También puede leer: Diputado Franco Casella se escapó de la Embajada de México en Caracas

El pasado 14 de mayo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) levantó la inmunidad parlamentaria a varios diputados, entre ellos Casella.

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