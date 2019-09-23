Cicpc desmantela banda dedicada a la pornografía en hotel de La Candelaria - Runrun

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Cicpc desmantela banda dedicada a la pornografía en hotel de La Candelaria

Andrea González23 septiembre, 20191min5

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UN CUARTO DE HOTEL UBICADO en La Candelaria, Caracas, era utilizado para realizar vídeos pornográficos con adultos y menores de edad, según informó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Durante una rueda de prensa, Rico especificó que por el hecho fueron detenidas 10 personas, entre ellas ocho mujeres y dos hombres menores de 25 años. También aprehendieron a cuatro adolescentes de 15 años.

Según Rico, los dueños de la cuenta pornográfica se valían de la aplicación Tango para buscar a jóvenes que hicieran vídeos a cambio de dinero.

También puede leer: Mueren dos miembros de Los Rastrojos y desmantelan base de comunicaciones del grupo en Táchira

Asimismo, detalló que al ser producido el material audiovisual, los dueños de la cuenta Youtube cobraban en criptomonedas.

*Con información de El Pitazo

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