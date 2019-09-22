Guaidó designa a Miguel Pizarro como comisionado presidencial para la ONU - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE LA REPÚBLICA Y LÍDER de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció los nombres de los funcionarios que integrarán la delegación que su gobierno enviará a Naciones Unidas, la cual estará encabezada por el Comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges; el Embajador ante los EE UU, Carlos Vecchio; y el Comisionado para la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, así como diputados y víctimas.
“Esta delegación tiene el mandato de construir acuerdos con los principales líderes del mundo para aumentar la presión contra la dictadura y apoyar al pueblo de Venezuela ante la grave crisis que padece nuestro país”, señaló en Twitter.
Guaidó también informó que será Pizarro quien actuará como Comisionado Presidencial para la Organización de Naciones Unidas, cuya labor será la de “seguir aumentando la presión diplomática a la dictadura y coordinar esfuerzos junto a organismos multilaterales en esta instancia”.
Según el presidente de la AN, la agenda del grupo incluirá su participación en la Cumbre del Grupo de Lima, citas con el Grupo Internacional de Contacto, los cancilleres del TIAR, con delegaciones de distintos Estados, así como reuniones de trabajo para visibilizar la Emergencia Humanitaria, migración y violaciones de derechos humanos.
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