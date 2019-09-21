Reportan robo de municiones en Brigada “Ambrosio Plaza” en Apure - Runrun

DURANTE ESTA SEMANA, pobladores de Elorza, municipio Rómulo Gallegos en el estado Apure vivieron momentos de tensión tras escuchar el pasado sábado 14 de septiembre varios disparos en las inmediaciones de la brigada Ambrosio Plaza 911 G.C.B donde reposan armas y municiones propiedad del Ejército Venezolano.
La causa de este hecho fue que en este mismo lugar se reportó el robo aproximadamente 22.176 cartuchos 7,62x51mm por parte de seis sujetos que al parecer son miembros de la Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc) en la zona, informaron vecinos a El Pitazo. Sin embargo otras fuentes aseguran que las armas fueron robadas por funcionarios del Ejército para luego revenderlas a la guerrilla.
Mientras tanto lugareños que pidieron mantener en reserva su nombre por temor a represalias expresaron que hubo varios detenidos posteriormente fueron trasladados hasta centros de reclusión en Guasdualito, entre ellos un Mayor del Ejército. A pesar que reportan enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y grupos insurgentes no se conoce la cifra de muertos y heridos.
Extraoficialmente se conoció que la causa del enfrentamiento tiene que ver con el cambio del jefe del Ejército en Elorza. Igualmente una fuente militar reveló que el jefe de este grupo armado (Farc) en el Elorza alias Lucas fue trasladado por castrenses hacia un lugar desconocido tras supuestos enfrentamientos perpetrados en la zona. Se manejan como lugares destino Guasdualito y Caracas.
Se conoce que en la población de Elorza se evidencia la presencia de grupos insurgentes como la Farc, cuyos miembros han ganado terreno en todos los ámbitos con el apoyo de funcionarios del gobierno nacional en actividades ilícitas como el contrabando de gasolina, narcotráfico, entre delitos de delincuencia organizada. Además guerrilleros han declarado públicamente la lucha armada entre Venezuela y Colombia tras la conquista del poder.
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