Manuel Quevedo acusa a Guaidó de robar la empresa Monómeros en Colombia - Runrun

EL MINISTRO PARA PETRÓLEO, Manuel Quevedo denunció este viernes que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, en colaboración con el mandatario de Colombia, Iván Duque, habría desmantelado la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., provocando el despido de al menos 130 trabajadores.
“Hacemos una denuncia que va dirigida al desmantelamiento, al hurto que está siendo sometida la empresa Monómero, colombo-venezolana, ubicada en Barranquilla, Colombia; esta asociación para delinquir está encabezada por el ciudadano Juan Guaidó y una junta directiva usurpadora a la cual denunciamos”, dijo.
El titular de la cartera de petróleo, en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV) detalló que Guaidó nombró una “junta directiva ilegal”, integrada por John Bilbao, Carmen Eliza Hernández, José Alberto De Antonio, Javier Linárez, Ramón Crespo y tres personas más.
Aseguró que apropiación de la compañía ha ocasionado la reducción de su producción fijada actualmente en 22%, en comparación a la registrada el año pasado cuando se ubicaba en 92%.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvYWxpYXMtcGF0cm9uLXBvYnJlLmpwZWcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4ODUwL3N1cHVlc3RvLXBhcmFtaWxpdGFyLXJldHJhdGFkby1jb24tZ3VhaWRvLW5vLXRpZW5lLWFudGVjZWRlbnRlcy8iIHRpdGxlPSJTdXB1ZXN0byBwYXJhbWlsaXRhciByZXRyYXRhZG8gY29uIEd1YWlkw7Mgbm8gdGllbmUgYW50ZWNlZGVudGVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWxpYXMgUGF0csOzbiBQb2JyZTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODg1MC9zdXB1ZXN0by1wYXJhbWlsaXRhci1yZXRyYXRhZG8tY29uLWd1YWlkby1uby10aWVuZS1hbnRlY2VkZW50ZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+U3VwdWVzdG8gcGFyYW1pbGl0YXIgcmV0cmF0YWRvIGNvbiBHdWFpZMOzIG5vIHRpZW5lIGFudGVjZWRlbnRlczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L1RBUkVLV1NBQUIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM4ODc5NC9zYWFiLXJldmVsYS1xdWUtYXNlc2luYXJvbi1hLTQtZmFtaWxpYXJlcy1kZS11bi1taWVtYnJvLWRlLWxvcy1yYXN0cm9qb3MtcGFyYS1zaWxlbmNpYXJsby8iIHRpdGxlPSJTYWFiIHJldmVsYSBxdWUgYXNlc2luYXJvbiBhIDQgZmFtaWxpYXJlcyBkZSB1biBtaWVtYnJvIGRlICYjODIxNjtMb3MgUmFzdHJvam9zIHBhcmEgJiM4MjIwO3NpbGVuY2lhcmxvJiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1lbm9yPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzg4Nzk0L3NhYWItcmV2ZWxhLXF1ZS1hc2VzaW5hcm9uLWEtNC1mYW1pbGlhcmVzLWRlLXVuLW1pZW1icm8tZGUtbG9zLXJhc3Ryb2pvcy1wYXJhLXNpbGVuY2lhcmxvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlNhYWIgcmV2ZWxhIHF1ZSBhc2VzaW5hcm9uIGEgNCBmYW1pbGlhcmVzIGRlIHVuIG1pZW1icm8gZGUgJiM4MjE2O0xvcyBSYXN0cm9qb3MgcGFyYSAmIzgyMjA7c2lsZW5jaWFybG8mIzgyMjE7PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvaHVnb2VscG9sbG9jYXJ2YWphbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODg3NzEvY3JpbWVuZXMtc2luLWNhc3RpZ28tbGEtdmVuZ2FuemEtZGUtY3Jpc3RvYmFsLXBvci1qYXZpZXItaWduYWNpby1tYXlvcmNhLyIgdGl0bGU9IkNyw61tZW5lcyBzaW4gQ2FzdGlnbyB8IExhIHZlbmdhbnphIGRlIENyaXN0w7NiYWwsIHBvciBKYXZpZXIgSWduYWNpbyBNYXlvcmNhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29sb21iaWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4ODc3MS9jcmltZW5lcy1zaW4tY2FzdGlnby1sYS12ZW5nYW56YS1kZS1jcmlzdG9iYWwtcG9yLWphdmllci1pZ25hY2lvLW1heW9yY2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q3LDrW1lbmVzIHNpbiBDYXN0aWdvIHwgTGEgdmVuZ2FuemEgZGUgQ3Jpc3TDs2JhbCwgcG9yIEphdmllciBJZ25hY2lvIE1heW9yY2E8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9EZXBhcnRhbWVudG9kZUVzdGFkb18uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODcwOC9lZXV1LXJlaXRlcmEtcXVlLW5vLXNlLWxldmFudGFyYW4tbGFzLXNhbmNpb25lcy1oYXN0YS1xdWUtbWFkdXJvLXNhbGdhLWRlbC1wb2Rlci8iIHRpdGxlPSJFRVVVIHJlaXRlcmEgcXVlIG5vIHNlIGxldmFudGFyw6FuIGxhcyBzYW5jaW9uZXMgaGFzdGEgcXVlIE1hZHVybyBzYWxnYSBkZWwgcG9kZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5EZXBhcnRhbWVudG8gZGUgRXN0YWRvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NzA4L2VldXUtcmVpdGVyYS1xdWUtbm8tc2UtbGV2YW50YXJhbi1sYXMtc2FuY2lvbmVzLWhhc3RhLXF1ZS1tYWR1cm8tc2FsZ2EtZGVsLXBvZGVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVFVVUgcmVpdGVyYSBxdWUgbm8gc2UgbGV2YW50YXLDoW4gbGFzIHNhbmNpb25lcyBoYXN0YSBxdWUgTWFkdXJvIHNhbGdhIGRlbCBwb2RlcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L1RBUkVLV1NBQUIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg4NzAwL2VuLWx1Z2FyLWRlLWludmVzdGlnYXItYS1ndWFpZG8tZWwtZmlzY2FsLWdlbmVyYWwtZGUtdmVuZXp1ZWxhLWRlYmVyaWEtaW52ZXN0aWdhci1hLW1hZHVyby1wb3ItaWduYWNpby1qLWFsdmFyZXovIiB0aXRsZT0iRW4gbHVnYXIgZGUgaW52ZXN0aWdhciBhIEd1YWlkw7MsIGVsIGZpc2NhbCBnZW5lcmFsIGRlIFZlbmV6dWVsYSBkZWJlcsOtYSBpbnZlc3RpZ2FyIGEgTWFkdXJvLCBwb3IgSWduYWNpbyBKLiBBbHZhcmV6IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q2FybG9zIEhvbG1lcyBUcnVqaWxsbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg4NzAwL2VuLWx1Z2FyLWRlLWludmVzdGlnYXItYS1ndWFpZG8tZWwtZmlzY2FsLWdlbmVyYWwtZGUtdmVuZXp1ZWxhLWRlYmVyaWEtaW52ZXN0aWdhci1hLW1hZHVyby1wb3ItaWduYWNpby1qLWFsdmFyZXovIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RW4gbHVnYXIgZGUgaW52ZXN0aWdhciBhIEd1YWlkw7MsIGVsIGZpc2NhbCBnZW5lcmFsIGRlIFZlbmV6dWVsYSBkZWJlcsOtYSBpbnZlc3RpZ2FyIGEgTWFkdXJvLCBwb3IgSWduYWNpbyBKLiBBbHZhcmV6PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+