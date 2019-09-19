El Pitazo, Runrunes y TalCual finalistas de los Premios Gabo con "Mujeres en la vitrina" - Runrun

LA FUNDACIÓN PARA EL NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO (FNPI) reconoció el trabajo El Pitazo, TalCual y Runrunes en alianza con los medios mexicanos Fusión, Pie de Página, Enjambre Digital como finalista en la categoría Innovación de los Premios Gabo.
Este es el único reportaje venezolano que pasó a la ronda final del Festival Gabo, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia en el mes de octubre.
El trabajo titulado Mujeres en la vitrina se encuentra dentro de la categoría Innovación, al ser un reportaje multiplataforma que expone el aumento de cifras en la trata de personas en México y Venezuela.
La muerte de Kenny dio pie al especial Mujeres en la vitrina, un site con reportajes multimedia que demuestran el aumento de crímenes contra mujeres venezolanas víctimas de trata de personas e involucradas en la prostitución, especialmente de aquellas que se promocionaban como escorts o damas de compañía en la página mexicana Zona Divas
Los finalistas
Son 12 finalistas en total en cuatro categorías: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. Los trabajos periodísticos han sido escogidos entre 1730 postulaciones de Iberoamérica por 53 jurados en tres rondas de juzgamiento.
Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación que será el próximo jueves, 3 de octubre, a las 8 de la noche (hora Colombia).
Con información de El Pitazo
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDYvdHJlc2VudW5vLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg0NDQvcG9kY2FzdC10cmVzLWVuLXVuby1lbi1tYWxldGFzLWxsZW5hcy1kZS1lZmVjdGl2by1sbGVnYW4tZXVyb3MtYWwtYmN2LWF1bWVudG8tZGUtbG9zLXN1aWNpZGlvcy15LXRzai1wcm92b2NhLWNhbWJpb3MtZGUtcGFydGlkb3MtcG9saXRpY29zLWRlbnRyby1kZS1sYS1hbi8iIHRpdGxlPSJQb2RjYXN0IHwgVHJlcyBlbiB1bm86IEVuIG1hbGV0YXMgbGxlbmFzIGRlIGVmZWN0aXZvIGxsZWdhbiBldXJvcyBhbCBCQ1YsIGF1bWVudGFuIGxvcyBzdWljaWRpb3MgZW4gVmVuZXp1ZWxhIHkgZWwgVFNKIHByb3ZvY2EgY2FtYmlvcyBkZSBwYXJ0aWRvcyBwb2zDrXRpY29zIGRlbnRybyBkZSBsYSBBTiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmJjdjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODQ0NC9wb2RjYXN0LXRyZXMtZW4tdW5vLWVuLW1hbGV0YXMtbGxlbmFzLWRlLWVmZWN0aXZvLWxsZWdhbi1ldXJvcy1hbC1iY3YtYXVtZW50by1kZS1sb3Mtc3VpY2lkaW9zLXktdHNqLXByb3ZvY2EtY2FtYmlvcy1kZS1wYXJ0aWRvcy1wb2xpdGljb3MtZGVudHJvLWRlLWxhLWFuLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlBvZGNhc3QgfCBUcmVzIGVuIHVubzogRW4gbWFsZXRhcyBsbGVuYXMgZGUgZWZlY3Rpdm8gbGxlZ2FuIGV1cm9zIGFsIEJDViwgYXVtZW50YW4gbG9zIHN1aWNpZGlvcyBlbiBWZW5lenVlbGEgeSBlbCBUU0ogcHJvdm9jYSBjYW1iaW9zIGRlIHBhcnRpZG9zIHBvbMOtdGljb3MgZGVudHJvIGRlIGxhIEFOPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvbXXDsWVjYS1tYXMtY2FyYS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4Mzg5L2VsLXBpdGF6by10YWxjdWFsLXktcnVucnVuZXMtZXN0YS1lbnRyZS1sb3Mtbm9taW5hZG9zLWFsLXByZW1pby1nYWJvLTIwMTktZW4taW5ub3ZhY2lvbi8iIHRpdGxlPSJFbCBQaXRhem8sIFRhbEN1YWwgeSBSdW5ydW5lcywgZW50cmUgbG9zIG5vbWluYWRvcyBhbCBQcmVtaW8gR2FibyAyMDE5IGVuIElubm92YWNpw7NuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+SW5ub3ZhY2nDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgzODkvZWwtcGl0YXpvLXRhbGN1YWwteS1ydW5ydW5lcy1lc3RhLWVudHJlLWxvcy1ub21pbmFkb3MtYWwtcHJlbWlvLWdhYm8tMjAxOS1lbi1pbm5vdmFjaW9uLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIFBpdGF6bywgVGFsQ3VhbCB5IFJ1bnJ1bmVzLCBlbnRyZSBsb3Mgbm9taW5hZG9zIGFsIFByZW1pbyBHYWJvIDIwMTkgZW4gSW5ub3ZhY2nDs248L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNi90cmVzZW51bm8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Nzk4My9wb2RjYXN0LXRyZXMtZW4tdW5vLWF1bWVudGFuLWxvcy1zaWNhcmlhdG9zLWVuLWVsLXp1bGlhLXJlZ3Jlc28tZGUtbGFzLWZhcmMteS1lbC1wb2xlbWljby0xeDEtcXVlLWVsLXRzai1vcmRlbmEtYS1sYXMtdW5pdmVyc2lkYWRlcy8iIHRpdGxlPSJQb2RjYXN0IHwgVHJlcyBlbiB1bm86IEF1bWVudGFuIGxvcyBzaWNhcmlhdG9zIGVuIGVsIFp1bGlhLCByZWdyZXNvIGRlIGxhcyBGYXJjIHkgZWwgcG9sw6ltaWNvIDEmIzIxNTsxIHF1ZSBlbCBUU0ogb3JkZW5hIGEgbGFzIHVuaXZlcnNpZGFkZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBQaXRhem88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc5ODMvcG9kY2FzdC10cmVzLWVuLXVuby1hdW1lbnRhbi1sb3Mtc2ljYXJpYXRvcy1lbi1lbC16dWxpYS1yZWdyZXNvLWRlLWxhcy1mYXJjLXktZWwtcG9sZW1pY28tMXgxLXF1ZS1lbC10c2otb3JkZW5hLWEtbGFzLXVuaXZlcnNpZGFkZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UG9kY2FzdCB8IFRyZXMgZW4gdW5vOiBBdW1lbnRhbiBsb3Mgc2ljYXJpYXRvcyBlbiBlbCBadWxpYSwgcmVncmVzbyBkZSBsYXMgRmFyYyB5IGVsIHBvbMOpbWljbyAxJiMyMTU7MSBxdWUgZWwgVFNKIG9yZGVuYSBhIGxhcyB1bml2ZXJzaWRhZGVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDYvdHJlc2VudW5vLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NTIvcG9kY2FzdC10cmVzLWVuLXVuby1sb3MtcHJlc29zLWRlLW1hZHVyby1sYS1taWxpY2lhLWNvbW8tdmlhLWRlLWludGltaWRhY2lvbi15LWxhcy1mYWN0dXJhcy1kZWwtYmFqby1jb25zdW1vLWRlLWxlY2hlLyIgdGl0bGU9IlBvZGNhc3QgfCBUcmVzIGVuIHVubzogTG9zIHByZXNvcyBkZSBNYWR1cm8sIGxhIG1pbGljaWEgY29tbyB2w61hIGRlIGludGltaWRhY2nDs24geSBsYXMgZmFjdHVyYXMgZGVsIGJham8gY29uc3VtbyBkZSBsZWNoZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIFBpdGF6bzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzY1Mi9wb2RjYXN0LXRyZXMtZW4tdW5vLWxvcy1wcmVzb3MtZGUtbWFkdXJvLWxhLW1pbGljaWEtY29tby12aWEtZGUtaW50aW1pZGFjaW9uLXktbGFzLWZhY3R1cmFzLWRlbC1iYWpvLWNvbnN1bW8tZGUtbGVjaGUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UG9kY2FzdCB8IFRyZXMgZW4gdW5vOiBMb3MgcHJlc29zIGRlIE1hZHVybywgbGEgbWlsaWNpYSBjb21vIHbDrWEgZGUgaW50aW1pZGFjacOzbiB5IGxhcyBmYWN0dXJhcyBkZWwgYmFqbyBjb25zdW1vIGRlIGxlY2hlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvcG9zdC0zZW4xQkFKQS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MjczL3BvZGNhc3QtdHJlcy1lbi11bm8tYW5pdmVyc2FyaW8tZGUtY29uby1tb25ldGFyaW8tZGVzY2FycmlsYW1pZW50by1kZS1tZXRyby15LWVuZmVybW9zLWRlc2FtcGFyYWRvcy8iIHRpdGxlPSJQb2RjYXN0IHwgVHJlcyBlbiB1bm86IEFuaXZlcnNhcmlvIGRlIGNvbm8gbW9uZXRhcmlvLCBkZXNjYXJyaWxhbWllbnRvIGRlIE1ldHJvIHkgZW5mZXJtb3MgZGVzYW1wYXJhZG9zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Y29ubyBtb25ldGFyaW88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODcyNzMvcG9kY2FzdC10cmVzLWVuLXVuby1hbml2ZXJzYXJpby1kZS1jb25vLW1vbmV0YXJpby1kZXNjYXJyaWxhbWllbnRvLWRlLW1ldHJvLXktZW5mZXJtb3MtZGVzYW1wYXJhZG9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlBvZGNhc3QgfCBUcmVzIGVuIHVubzogQW5pdmVyc2FyaW8gZGUgY29ubyBtb25ldGFyaW8sIGRlc2NhcnJpbGFtaWVudG8gZGUgTWV0cm8geSBlbmZlcm1vcyBkZXNhbXBhcmFkb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
72
Enviar Comentarios