Grupo de Lima pide a la ONU crear comisión para investigar violaciones de DDHH en Venezuela - Runrun

LOS PAÍSES QUE INTEGRAN el Grupo de Lima solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crear una comisión para investigar las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en el país desde el año 2014.
La solicitud fue planteada a través de un proyecto de resolución sobre Venezuela, el cual será discutido a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
En el listado de solicitantes figuran nueve de los 11 países que forman parte del Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, además de Guyana.
El proyecto solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y proporcionará los recursos necesarios para este fin.
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En el caso de aprobarse el proyecto, el mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los DDHH y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.
“Con información de EFE”
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