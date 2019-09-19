Grupo de Lima pide a la ONU crear comisión para investigar violaciones de DDHH en Venezuela - Runrun

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Grupo de Lima pide a la ONU crear comisión para investigar violaciones de DDHH en Venezuela

EFE19 septiembre, 20192min6

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LOS PAÍSES QUE INTEGRAN el Grupo de Lima solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crear una comisión para investigar las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en el país desde el año 2014.

La solicitud fue planteada a través de un proyecto de resolución sobre Venezuela, el cual será discutido a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).

En el listado de solicitantes figuran nueve de los 11 países que forman parte del Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, además de Guyana.

El proyecto solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y proporcionará los recursos necesarios para este fin.

También puede leer: OVP denunció que dos presos resultaron gravemente heridos en instalaciones de Cicpc de Guárico

En el caso de aprobarse el proyecto, el mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los DDHH y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.

“Con información de EFE”

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