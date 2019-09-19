OVP denunció que dos presos resultaron gravemente heridos en instalaciones de Cicpc de Guárico - Runrun

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES (OVP) denunció que dos presos resultaron heridos de gravedad en las instalaciones de la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en San Juan de Los Morros, estado Guárico, la mañana del lunes 16 de septiembre, tras originarse un motín.
Un grupo de detenidos había sido llevado a esa dependencia en el mes de julio, tras producirse una fuga en la sede de la División de Homicidios; y según los familiares, desde entonces los internos estaban siendo objeto de maltratos.
En horas de la mañana de este lunes, durante el motín, intervinieron los funcionarios del Cicpc para contener la supuesta revuelta y resultaron heridos de gravedad Hember Miguel Ángel Flores y Jesús Torres, quienes fueron trasladados al hospital de esa ciudad; según pudo conocer el equipo del OVP.
Flores y Torres recibieron heridas de perdigones disparados directamente a sus rostros. Uno será sometido a una intervención quirúrgica y el otro será evaluado para conocer si perdió su visión.
El OVP condena estás agresiones en los calabozos del CICPC, donde corren peligro las vidas de los detenidos y exige al Ministerio Público que se abra una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre lo ocurrido. También le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que cumpla con su función.
“Exigimos que se otorguen los cupos en los penales porque el responsable del colapso en los calabozos policiales, como ya el OVP ha venido advirtiendo, es el Ministerio de Servicios Penitenciarios. De tales hechos han sido notificados la Comisión Interamericana de DDHH, el Relator de Personas Detenidas en Las Américas de la CIDH, el Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, el Sistema Universal del Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos y la Relatoría de Detenciones Arbitrarias”.
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