Transparencia Venezuela: Veeduría de la denuncia sobre irregularidades del llamado caso Cúcuta - Runrun

CAPÍTULOS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN América Latina presentaron el primer informe sobre las denuncias en torno al presunto manejo irregular de los recursos utilizados en la asistencia de los funcionarios policiales y militares venezolanos, que cruzaron la frontera hacia Colombia el pasado 23 de febrero y días sucesivos.
Se trata de una veeduría ciudadana en la que se deja claro que aun en medio de la emergencia son esenciales los mecanismos de control y transparencia en resguardo del patrimonio público.
Estas consideraciones se presentan a la espera de los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de Colombia, que es el órgano competente para esclarecer y suministrar información verificada sobre estos hechos.
A continuación presentamos el informe de Transparencia Venezuela:
1°-Reporte-Veeduría-Septiembre-Caso-Cúcuta
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