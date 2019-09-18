Foro Penal advirtió que el régimen incluye a delincuentes comunes en listas de excarcelación de presos políticos - Runrun

EL DIRECTOR DEL FORO Penal Venezolano advirtió este miércoles 18 de septiembre que el régimen de Nicolás Maduro incluye a delincuentes comunes en las listas de excarcelación de presos políticos.
Durante una entrevista concedida a Unión Radio, Romero expresó: “Regularmente incluyen en el bloque de supuestos presos políticos liberados a unos que no lo son, sino que son delincuentes comunes”.
“Colocan en esas listas a quienes han cometido delitos graves. Ejemplo, miembros de colectivos”, alertó.
Romero consideró que se llevarán a cabo más excarcelaciones de presos políticos, independientemente de que exista o no una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición.
Asimismo, recordó que desde la visita de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, se excarcelaron alrededor de 300 personas.
“En su informe dice que hay 27 casos prioritarios que se están discutiendo. Cosa que criticamos porque todos los casos son importantes. Sin embargo, todo esto que se está creando es un show para beneficiar algunos factores que quieren ganarse alguna medalla”, afirmó.
Por último, cuestionó que dirigentes utilicen a los presos políticos como fichas de negociación: “La excarcelación siempre es bienvenida pero el hecho de la detención no lo es. Estas liberaciones son una forma de extorsión e intimidación. Hay que cuidarse de estas mesas de diálogo”.
Con información de El Nacional
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