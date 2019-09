Guaidó: Estuvo tan avanzada una solución que el régimen salió corriendo - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que había ya un avance significativo para buscar una solución a la crisis venezolana pero “el régimen salió corriendo”.

En rueda de prensa el mandatario encargado presentó lo que habría sido la propuesta presentada en el proceso de negociación – con la mediación de Noruega- y que según su explicación se basa en la Constitución y en la Junta de Gobierno conformada en 1958.

“Expusimos a través de diferentes mecanismos la creación de un Consejo de Gobierno de Transición con la representación equitativa de todas las fuerzas políticas del país y miembros de la Fuerza Armada Nacional”, explicó Guaidó.

Señaló que el objetivo de este Consejo de Gobierno era el de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral, liberar presos políticos, ingreso inmediato de la ayuda humanitaria, la protección del Esequibo y un acuerdo para superar el aislamiento económico.

El presidente explicó que con la conformación de este Consejo de Gobierno tanto Maduro como él tendrían que separarse del cargo hasta lograr las elecciones “con garantías para todos los que participen”.

Puras excusas

Para el presidente del Parlamento esta fue la propuesta que llevó a que el régimen de Nicolás Maduro se retirara del proceso de negociación en Barbados. “Empezaron con excusas que no van al centro del debate y por eso dimos el formato como agotado”, aseguró.

En más de una ocasión, Guaidó exhortó a Nicolás Maduro a que explique ante el país “cómo esto no es una solución sensata a la crisis que hoy vive nuestro país”. Además criticó que al gobierno de Maduro realmente no le interesa la situación que viven los venezolanos.

“Al régimen no le interesa solucionar, porque no le importan los maestros, los soldados que hacen ejercicio militares con hambre. No les importa el hambre de los venezolanos y por eso se levantan del proceso de negociación”, agregó el presidente encargado.

Igualmente informó que esa propuesta será presentada en distintos organismos como las Naciones Unidas y además que en el próximo Consejo General habrá una delegación del gobierno encargado de Venezuela. Sin embargo no quiso ofrecer detalles sobre si tendrán participación.

