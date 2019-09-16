Guaidó: El mecanismo de Barbados se agotó - Runrun

POR MEDIO DE UN COMUNICADO, el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó anunció una nueva etapa de lucha luego que se agotara el acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro en Barbados.
“Lo hicimos asumiendo el costo político y el riesgo que conllevaba”, reza el comunicado.
“Tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó”, agregó la administración de Guaidó, luego que el régimen de Maduro abandonara el proceso de negociación.
“La propuesta de solución que presentamos con desprendimiento y conciencia del momento que vive la nación, ha quedado en manos de los mediadores del Reino de Noruega y de los representantes del usurpador Nicolás Maduro”, reiteró la nota.
“Debemos prepararnos para iniciar una nueva etapa de esta lucha que requerirá mayor compromiso, fortaleza, determinación, sacrifico y convicción de todos”.
Mensaje del Gobierno Legíti… on Scribd
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