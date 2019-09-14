Podcast | Tres en uno: En maletas llenas de efectivo llegan euros al BCV, aumento de los suicidios y TSJ provoca cambios de partidos políticos dentro de la AN - Runrun

EN LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE tres grandes reportajes destacaron en los portales TalCual, El Pitazo Y Runrun.es. Uno de ellos fue el que realizó la periodista de TalCual, Ahiana Figueroa, titulado: En maletas por avión o en barco llegan euros en efectivo al BCV.
En este, Figueroa explica que Buscando sortear las consecuencias de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, la administración de Nicolás Maduro se ha refugiado en la moneda europea para saldar sus cuentas con proveedores y contratistas, además de efectuar operaciones cambiarias a través de las mesas de dinero en la banca privada y pública.
Por el Pitazo destacó el reportaje titulado: El aumento del suicidio en Venezuela: otra consecuencia de la crisis, escrito por la periodista María Fernanda Rodríguez.
Pese a que Venezuela no cuenta cifras oficiales, especialistas aseguran que el país encabeza la lista de los países de América Latina con mayor tasa de suicidios. Rodríguez explica en este trabajo que las razones para tomar tan fatal determinación son diversas, pero entre las principales están las ocasionadas por la crisis, como el difícil acceso a alimentos y medicinas, precaria calidad de vida, desempleo y hasta la separación de seres queridos como consecuencia de la diáspora.
Para finalizar, por RunRun.es destacó e trabajo TSJ provoca cambios en correlación de partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional, escrito por la periodista Saraí Coscojuela en donde explica que la inhabilitación de parlamentarios por parte del Tribunal Supremo de Justicia ha desplazado a Primero Justicia como la principal fuerza política en el hemiciclo. De 32 diputados que tenía la tolda amarilla en la Asamblea, 11 están en el exilio, en embajadas de Caracas o en la clandestinidad.
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