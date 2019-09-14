MonitorDeVíctimas | Las FAES mataron a más de cinco personas al día en agosto - Runrun

Xabier Coscojuela
Las Fuerzas de Acciones Especiales siguen actuando con total libertad. Durante el mes de agosto 176 personas murieron en supuestos enfrentamientos con este cuerpo especial de la Policía Nacional Bolivariana, lo que da un promedio de 5,6 personas por día, y el número de personas asesinadas viene creciendo mes a mes, según los reportes recopilados por TalCual de distintos medios venezolanos.
En julio, los muertos por las FAES fueron 134, mientras que en agosto 42 personas más fueron asesinadas por este grupo policial. Aragua fue el estado donde su actuación fue más letal, con 35 víctimas, seguido por el Distrito Capital con 26 -23 de ellos en el municipio Libertador-. Ocupando el tercer lugar está el estado Guárico con 20 asesinados.
Familiares de 30 de los muertos denunciaron que sus deudos no enfrentaron a las FAES y que fueron ejecutados después de haber sido detenidos. En algunos casos, las muertes se produjeron en los hogares de los difuntos, previo desalojo del resto de los ocupantes de la vivienda.
En 14 municipios fueron asesinadas 103 personas, encabezando esta estadística el municipio Libertador del Distrito Capital con 23 muertos, seguido por los municipios Monagas (Altagracia de Orituco, Guártico) e Iribarren (Barquisimeto, Lara) donde las FAES mató a 11 ciudadanos en cada uno de ellos.
Mientras en junio los muertos por las FAES fueron 127, en julio alcanzaron los 134, en agosto se aceleraron los asesinatos. La actuación de este grupo policial es una nueva demostración de la atención que la administración de Nicolás Maduro le prestó a las recomendaciones hechas por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien solicitó disolver las FAES.
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