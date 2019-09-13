Maduro asegura que no asistirá a la Asamblea General de la ONU - Runrun

NICOLÁS MADURO DIJO QUE NO asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebrará a finales de septiembre en Nueva York, EEUU. En su lugar, enviará como representantes a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al canciller Jorge Arreaza.
“Yo fui el año pasado a Nueva York, este año no voy a ir, este año me quedo con ustedes trabajando en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo, va Delcy junto al canciller, a llevar nuestra voz, nuestra verdad, la voz de Delcy y del canciller son voces de grandes quilates conocidos en el mundo”, manifestó en un acto de gobierno.
Añadió que en el mes de septiembre tendrá una agenda “sorpresiva” e “intensa” para “defender la paz de Venezuela”.
“Tengo mucho trabajo por la patria, para defender la paz de Venezuela, para seguir llevando adelante todo este plan de recuperación, crecimiento, prosperidad social”, señaló.
Sobre la participación de Rodríguez y Arreaza en la ONU, indicó que estos llevarán a la ONU las firmas que su gobierno ha recogido para rechazar las sanciones de Estados Unidos a los bienes estatales venezolanos en ese país.
“He designado a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al canciller, Jorge Arreaza, a llevar los millones de firmas que expresan la voz del pueblo venezolano”, expresó.
Estaba previsto que Maduro interviniera ante la Asamblea General la tarde del 26 de septiembre.
Con información de EFE
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