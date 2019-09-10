Diputados alertan de importación de medicinas sin pasar por verificación en Venezuela - Runrun

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Diputados alertan de importación de medicinas sin pasar por verificación en Venezuela

Sarai Coscojuela10 septiembre, 20192min3

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DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL denunciaron sobre el peligro que representa la resolución 075 del Ministerio de Salud, sobre dar permiso a empresas no domiciliadas en el país para importar medicinas. 
 
En los jardines del Palacio Federal Legislativo, el diputado José Trujillo aseguró que el régimen de Nicolás Maduro, pretende con esta medida eliminar de un “plumazo” el Instituto de Higiene. 
 
Igualmente el presidente de la subcomisión de Salud, Juan Carlos Velaszco señaló que esta resolución viola la Ley de Medicinas, el reglamento interno del Ministerio de Salud y también de la Organización Panamericana de Salud. 
 
También explicó que no se podría verificar el componente activo de los medicamentos que llegan al país, por lo que no se puede garantizar su calidad y eficacia. 
 
En estas declaraciones también estuvo presente el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos que alertó que esta situación puede incrementar muertes. 
 
Aunque Ceballos refirió que ahora se ven más medicamentos en el país, muchos son importados sin pasar por control de calidad. Sin embargo ratificó que el desabastecimiento de medicinas en Venezuela se mantiene entre un 80 y 85%. 
 
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