MonitorDeVíctimas | Bachelet citó cifras de Monitor de Víctimas para complementar informe sobre derechos humanos en Venezuela - Runrun

Se refirió a los 57 homicidios reportados en Caracas durante el mes de julio, 11 de ellos supuestas ejecuciones extrajudiciales a cargo de las Faes y 4 del Cicpc
Desde mayo de 2017, Monitor de Víctimas contabiliza 546 eventuales ajusticiamientos a manos del organismo perteneciente a la PNB
ES UNA CONTINUACIÓN de lo que fue el informe de junio pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet citó cifras de Monitor de Víctimas para referirse a las presuntas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones de Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) incluso después de que su oficina pidiera su disolución al gobierno de Nicolás Maduro.
Bachelet se refirió a los 57 homicidios reportados en el área metropolitana de Caracas durante el mes de julio de 2019, 11 de los cuales fueron producto de eventuales ajusticiamientos por parte de las Faes y 4 del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de acuerdo a la base de datos de Monitor de Víctimas.
La Alta Comisionada dijo que su oficina ha seguido documentado casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Faes en sectores populares. “Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de la víctimas, quienes en su mayoría son mujeres”, dijo.
Desde mayo de 2017 a julio de 2019, Monitor de Víctimas ha reportado 546 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Faes. De esa cifra 120 se produjeron de mayo a diciembre de 2017, 255 en 2018 y 171 en 2019.
Bachelet en su informe de junio solicitó al gobierno de Nicolás Maduro la disolución de las Faes. “No he recibido información…Por el contrario, las Faes han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”, indicó.
La Alta Comisionada de la ONU sostuvo que su equipo sigue recabando datos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. “Mi oficina espera información detallada, la adscripción institucional de los funcionarios y el perfil de las víctimas”.
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