Delegación venezolana ante la OEA da un nuevo paso para activar el TIAR - Runrun

LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA ante la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció este lunes, 9 de septiembre, que ha pedido la convocatoria del órgano de consulta para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) -el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados- para presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Es una carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente (de la OEA) solicitando que se convoque el órgano de consulta”, dijo en una rueda de prensa Gustavo Tarre, el representante permanente ante ese organismo como delegado del Parlamento de Venezuela, que preside el opositor Juan Guaidó.
Tarre explicó que la misiva va firmada por la mayoría absoluta de los países miembros del tratado, por lo que consideró que en consecuencia se puede adelantar que la decisión está aprobada.
El TIAR, según el delegado diplomático, está suscrito por 19 países, con lo que la mayoría absoluta serían diez, aunque no precisó los nombres de los Estados que acompañan la solicitud. El representante indicó que después de que la delegación venezolana solicitara el reingreso a todos los mecanismos del Sistema Interamericano, ahora pasa a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
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