Justicia española estudiará el jueves extradición del "Pollo" Carvajal a EE UU - Runrun

LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO PENAL de la Audiencia Nacional de España estudiará el jueves la extradición del ex militar chavista y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Hugo Carvajal, quien está en prisión en Madrid desde que fue detenido el pasado mes de abril reclamado por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Este ex general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene una carrera militar de más de 30 años y fue jefe de la Inteligencia militar de Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez. Ganó notoriedad el pasado 21 de febrero por grabar un vídeo en el que reconocía como presidente encargado de la República al líder de la AN, Juan Guaidó.
Tras su detención, pasó a disposición del juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Santiago Abascal, a quien explicó que salió de Venezuela en barco, rumbo de República Dominicana, un mes después de que su familia abandonase el país y se estableciera en Madrid. Llegó a España en un vuelo comercial. Alegaba así que tenía arraigo, pero el juez consideró que existía riesgo de fuga y ordenó su ingreso en prisión provisional.
En aquella comparecencia afirmó además que podía aportar información que vincularía al gobierno de Nicolás Maduro con el partido-milicia libanés Hezbolá y las guerrillas colombianas de FARC y ELN, entre otros grupos terroristas, así que el instructor decidió abrir unas diligencias aparte y escucharle en declaración.
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