Bolton reitera respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó - Runrun

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Bolton reitera respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó

Redacción Runrun.es8 septiembre, 20193min8

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EL ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DE DONALD TRUMP, John Bolton, publicó este sábado, 7 de septiembre, un par de mensajes en respaldo al pueblo de Venezuela y al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó, en su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“El presidente interino de Venezuela Guaidó continúa su llamado a todos los venezolanos en el país a mantener la pelea por el fin de la dictadura de Maduro. Los Estados Unidos respaldan a Guaidó y al pueblo venezolano”, dice uno de los tuits enviados desde su cuenta.

En otro mensaje, Bolton afirma que Maduro ha dejado a la nación con hambre y sin servicios médicos asistenciales por su ambición. “Continuamos trabajando con Guaidó y la coalición internacional que lo apoya para proveer la tan necesitad ayuda a los venezolanos”, remata.

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