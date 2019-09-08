Bolton reitera respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó - Runrun

EL ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DE DONALD TRUMP, John Bolton, publicó este sábado, 7 de septiembre, un par de mensajes en respaldo al pueblo de Venezuela y al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó, en su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“El presidente interino de Venezuela Guaidó continúa su llamado a todos los venezolanos en el país a mantener la pelea por el fin de la dictadura de Maduro. Los Estados Unidos respaldan a Guaidó y al pueblo venezolano”, dice uno de los tuits enviados desde su cuenta.
En otro mensaje, Bolton afirma que Maduro ha dejado a la nación con hambre y sin servicios médicos asistenciales por su ambición. “Continuamos trabajando con Guaidó y la coalición internacional que lo apoya para proveer la tan necesitad ayuda a los venezolanos”, remata.
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