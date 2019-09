Bolton reitera respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó - Runrun

EL ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DE DONALD TRUMP, John Bolton, publicó este sábado, 7 de septiembre, un par de mensajes en respaldo al pueblo de Venezuela y al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó, en su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“El presidente interino de Venezuela Guaidó continúa su llamado a todos los venezolanos en el país a mantener la pelea por el fin de la dictadura de Maduro. Los Estados Unidos respaldan a Guaidó y al pueblo venezolano”, dice uno de los tuits enviados desde su cuenta.

En otro mensaje, Bolton afirma que Maduro ha dejado a la nación con hambre y sin servicios médicos asistenciales por su ambición. “Continuamos trabajando con Guaidó y la coalición internacional que lo apoya para proveer la tan necesitad ayuda a los venezolanos”, remata.

Venezuela’s Interim President Guaido continues to call on all Venezuelans across the country to keep fighting to end the Maduro dictatorship. The United States stands with Guaido and the Venezuelan people. pic.twitter.com/jWv8nUAAgl

The U.S. stands with the people of Venezuela. Thanks to Maduro’s greed, his man-made crisis has left Venezuelans starving and without medical care. We continue to work with @jguaido & the international coalition supporting him to provide much needed aid to Venezuelans. https://t.co/DeWSDqd1qu

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 7, 2019