Carlos Vecchio denunció allanamiento a su residencia en Caracas - Runrun

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Carlos Vecchio denunció allanamiento a su residencia en Caracas

Redacción Runrun.es7 septiembre, 20192min1

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CARLOS VECCHIO, EMBAJADOR DE JUAN GUAIDÓ en Estados Unidos, denunció este 6 de septiembre que su residencia en Caracas fue allanada esta semana por enviados del Gobierno de Maduro. Vecchio denunció anteriormente en mayo que el Estado venezolano expropió y militarizó unos campos de cultivo que su padre tenía en su estado natal, Monagas.

Vecchio fue nombrado embajador por la Asamblea Nacional en enero, después de que Juan Guaidó jurara el cargo de presidente encargado. Donald Trump recibió sus credenciales en persona en la Casa Blanca en abril. Y a pesar de que unos activistas a favor de Maduro intentaron impedirlo con sentadas y protestas, Vecchio y su equipo tomaron posesión de la embajada venezolana en Washington un mes después.

*Con información de ABC.es.
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