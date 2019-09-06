Entidades de CITGO reportan avances positivos en calificación crediticia - Runrun

STANDARD & POOR’S (S&P), una de las principales agencias de calificación crediticia, ha mejorado las perspectiva de CITGO Holding Inc y CITGO Petroleum Corporation removiéndolas de la lista de entidades con perspectiva negativa y colocándoles en perspectiva estable. S&P reafirmó la calificación crediticia de emisión a largo plazo de ambas entidades en B-, y anunció que mejoró el rating individual de ambas, pasando de BB- a BB. La mejora en el rating de S&P llega luego de la reciente actualización de la calificación de Fitch Ratings de mediados de julio que coloca a CITGO en una posición mejorada con proyecciones de perspectivas estables.
“Desde que fuimos designados en febrero, la Junta Directiva de CITGO ha tenido como foco principal y prioridad, la estabilidad financiera de la empresa”, dijo Luisa Palacios, Presidenta de la Junta Directiva. “Las mejoras recientes de la calificación crediticia de las entidades de CITGO tanto de S&P y Fitch Ratings reflejan el progreso en este frente. Esperamos con optimismo continuar con el crecimiento, especialmente ahora con Carlos Jordá como el nuevo Presidente Ejecutivo de CITGO”.
Jordá, por su parte agregó: “En mis primeras semanas como Presidente Ejecutivo, he podido ver el compromiso de la Junta y la alta directiva de la compañía para asegurar el bienestar financiero y lograr la excelencia operativa”. Estas mejoras en los ratings y perspectivas de S&P y Fitch Ratings, aunado al exitoso refinanciamiento de la deuda, son indicativos de una alta confianza del mercado en la empresa. Me entusiasma trabajar con todo el equipo de CITGO para seguir avanzando en estos logros”.
A principios de Agosto, CITGO anunció una exitosa refinanciación de la deuda que resultará en un ahorro estimado de mas de $200 millones en cinco años.
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