 Falleció el expresidente de Zimbabue Robert Mugabe - Runrun
Lo último
   

Buscar

Falleció el expresidente de Zimbabue Robert Mugabe

EFE6 septiembre, 20192min1

Artículos Relacionados

Noticias

Las noticias económicas más importantes de hoy #6Sep

Noticias

A propósito del Esequibo… Una recopilación de Runrunes

NoticiasTop 5

El Mañanero de hoy #6Sept: Las 8 noticias que debes saber

robertMugabe.png

EL EXPRESIDENTE DE ZIMBABUE Robert Mugabe, el primer mandatario del país tras su independencia, ha muerto a la edad de 95 años, informó hoy el actual presidente zimbabuense, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, en su cuenta de Twitter.

“Con gran tristeza, anuncio el fallecimiento del padre fundador y ex presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe”, señala el actual mandatario.

Mugabe “fue un ícono de la liberación, un panafricanista que dedicó su vida a la emancipación y el empoderamiento de su pueblo. Su contribución a la historia de nuestra nación y continente nunca será olvidada. Que su alma descanse en paz eterna”, agrega Dambudzo Mnangagwa.

Mugabe falleció en un hospital de Singapur rodeado de su familia y su esposa, Grace, indicaron diversas fuentes al medio local ZimLive.

El expresidente de Zimbabue estaba hospitalizado y recibía tratamiento médico en la ciudad asiática desde hacía cinco meses.

Robert Mugabe ostentó el poder en Zimbabue durante 37 años -desde su independencia del Reino Unido, en 1980- antes de ser derrocado en un golpe de Estado en noviembre de 2017.

Este suceso de produjo en respuesta a la decisión de Mugabe de despedir a su entonces vicepresidente, Emmerson Mnangagwa, en medio de tensiones entre éste y la primera dama, Grace, sobre quién debía ser su sucesor.

Mugabe dimitió el 21 de noviembre y fue reemplazado tres días más tarde por Mnangagwa, de 76 años, un relevo histórico que provocó el júbilo en las calles de un país próspero que el expresidente había llevado a la ruina.

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorLas noticias económicas más importantes de hoy #6Sep

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios