Delcy Rodríguez acusó a Juan Guaidó de liderar una "organización criminal" - Runrun

DELCY RODRÍGUEZ, DENUNCIÓ ESTE JUEVES que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó estaría liderando una “organización criminal” con planes de entregar el Esequibo a transnacionales petroleras.
Rodríguez reveló una conversación entre Vanessa Neumann, y Manuel Avendaño, supuesto asesor de Guaidó, en la cual presuntamente pretenden entregar El Esequibo.
“Guaidó planificó el robo de Citgo desde antes de enero”, dijo Rodríguez.
Delcy Rodríguez le solicitó al Ministerio Público y la Fiscalía que actúen contra los miembros de dicha organización y determine las responsabilidades y sanciones pertinentes.
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