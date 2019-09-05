 Delcy Rodríguez acusó a Juan Guaidó de liderar una "organización criminal" - Runrun
Lo último
   

Buscar

Delcy Rodríguez acusó a Juan Guaidó de liderar una “organización criminal”

Redacción Runrun.es5 septiembre, 20191min6

Artículos Relacionados

Noticias

Joanna Hausmann, Ricardo O’Farril y “Lady Tacos” se caen a tequilazos por la causa venezolana

Noticias

Se le eleva a 20 la cifra de fallecidos en Bahamas por huracán Dorian

Noticias

“Encuentro por Venezuela”, la nueva alianza política que nació en la oposición

DelcyR_.jpg

DELCY RODRÍGUEZ, DENUNCIÓ ESTE JUEVES que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó estaría liderando una “organización criminal” con planes  de entregar el Esequibo a transnacionales petroleras. 

Rodríguez reveló una conversación entre Vanessa Neumann, y Manuel Avendaño, supuesto asesor de Guaidó, en la cual presuntamente pretenden entregar El Esequibo.

“Guaidó planificó el robo de Citgo desde antes de enero”, dijo Rodríguez.

Delcy Rodríguez le solicitó al Ministerio Público y la Fiscalía que actúen contra los miembros de dicha organización y determine las responsabilidades y sanciones pertinentes. 

Post Views: 6

Enviar Comentarios

anteriorJoanna Hausmann, Ricardo O’Farril y "Lady Tacos" se caen a tequilazos por la causa venezolana

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios