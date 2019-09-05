Asamblea Nacional informó que inflación de agosto cerró en 65,2% - Runrun

La inflación del mes de agosto cerró en 65,2% y la pérdida de la actividad económica se registró en un 43%, así lo informó el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado.
En rueda de prensa desde la sede administrativa del Parlamento, el diputado indicó que en agosto la inflación pasó el 50% y que eso es producto del fracaso de la política de aumentar el encaje legal. “No se han podido contener el aumento de los precios y hay una devaluación acelerada en el tipo de cambio”.
Igualmente señaló que la inflación interanual – entre agosto 2018 y este año – es de 135.379% y la acumulada de este año es de 2674%.
“La política de encaje legal es como un torniquete que se le aplica al sistema financiero nacional, que de un momento a otro se iba a romper. Así ocurrió, provocando que los precios siguen en aumento y la contracción económica es muy profunda”.
Alvarado también indicó que actualmente el salario mínimo solo compra el 2% de la canasta básica y que para el regreso a clases la situación será más complicada, “Con el salario mínimo una familia solo puede comprar un sacapuntas, un borrador y un cuaderno”.
De igual forma señaló que para comprar los uniformes se necesitarían al menos 33 salarios mínimos. “Esto produce un recrudecimiento de la emergencia humanitaria”, agregó.
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