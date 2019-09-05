Colombia pide a Ecuador revisar imposición de visa a venezolanos - Runrun

EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN COLOMBIA, Christian Krüger Sarmiento, pidió a Ecuador revisar la imposición de visado a los venezolanos que buscan entrar a ese país, pues considera que la medida fomenta la irregularidad y destruye familias.
“Respetamos las decisiones que de manera soberana toma cada país, pero debemos decir que la imposición de visado a venezolanos por parte de Ecuador está desintegrando familias, incentivando la irregularidad y la ilegalidad”, dijo Krüger Sarmiento, citado en un comunicado de su despacho.
El pasado 26 de agosto, Ecuador impuso el requisito de visa para los migrantes venezolanos para regular su entrada al país, por lo que muchos se están lanzando a las trochas, arriesgando sus vidas.
Krüger Sarmiento afirmó que desde el Gobierno Nacional el cierre de una frontera o la exigencia de un visado no frenará a la población que migra por hambre y necesidad, y que por el contrario lo que genera es que los migrantes recurran a redes de tráfico y corrupción para lograr su objetivo.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, calificó hoy como un “acto agresivo diplomático” de los gobiernos de Perú y Ecuador que exigen visa a los venezolanos.
*Con información de EFE
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