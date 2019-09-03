Walter Márquez: Fiscal de la CPI debería ser inhabilitada - Runrun

EL EXDIPUTADO WALTER MÁRQUEZ dijo este martes a Efe que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, “está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente” para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Márquez, antiguo miembro de la Asamblea Nacional (AN), estuvo más de una hora reunido con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI en La Haya para interesarse sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya ha sido admitida a trámite.
«Los objetivos son dos. Uno, que se aparte a Bensouda por ser corresponsable de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela por omisión y, dos, que se enjuicie a Maduro por ser el responsable directo personal como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas», explicó.
El ex diputado acusa a la fiscal de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones por no abrir una investigación contra el régimen de Venezuela, a pesar de que «se han formalizado más de 110 denuncias», aseguró.
Si Bensouda no se aparta de forma voluntaria de su cargo, el ex diputado iniciará un proceso de recusación contra ella porque «no es garantía de transparencia para Venezuela en la búsqueda de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro», indicó.
Márquez presentará esta semana la ampliación de una denuncia que presentó contra el régimen de Venezuela por las supuestas deportaciones forzosas de 22.000 colombianos en la frontera, ocurridas en 2015.
*Con información de EFE
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