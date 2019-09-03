ONU reporta que ha entregado 370 toneladas de ayuda humanitaria desde octubre de 2018 - Runrun

ENTRE OCTUBRE DE 2018 Y JULIO de este año la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha incrementado en 121% la presencia personal dentro y fuera de Venezuela para atender la emergencia humanitaria compleja que se desarrolla en este país. Buena parte de ese despliegue ha sido para garantizar el oportuno y eficaz reparto de 348 toneladas de medicamentos esenciales e insumos médicos, además de otras 22 toneladas de antirretrovirales.
El balance fue divulgado en el segundo informe sobre la respuesta humanitaria en Venezuela elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) respecto a la actuación de las agencias de la ONU para atender a la población venezolana afectada por el colapso de los servicios de salud y las dificultades en el acceso a alimentación adecuada, derivados de la crisis política, económica y social.
De acuerdo con lo publicado por la Ocha, dependencia que en diciembre de 2018 incluyó por primera vez en la historia a Venezuela en la plan anual de ayuda humanitaria, las 348 toneladas de medicinas y suministros hospitalarios estuvieron conformados por medicamentos de alta prioridad, como medicamentos inmunosupresores, para la atención de la salud materna e infantil, para enfermedades crónicas y reactivos para el diagnóstico y análisis de sangre.
Todo este cargamento ha sido entregado a 41 hospitales y 23 centros de salud, localizados en 18 estados. La atención de la salud no se limitó a lo asistencial; la Ocha detalló que “para incidir en la reducción de la mortalidad materna e infantil”, se promovió la vacunación contra el sarampión, con la que se benefició a 8,5 millones de niños, niñas y adolescentes de seis meses a 15 años de edad y a 460.844 personas mayores de 15 años entre abril de 2018 y mayo de 2019.
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