Asamblea Nacional debatirá "a profundidad" rearme de disidentes de FARC - Runrun

LA ASAMBLEA NACIONAL DEBATIRÁ EL martes 3 de septiembre “a profundidad” el rearme de un grupo de disidentes de la guerrilla colombiana FARC, informó este lunes el diputado Stalin González.
“Se discutirá un acuerdo sobre el tema (…) nadie puede celebrar que un grupo de disidentes haya roto el acuerdo de paz en Colombia. Y mañana se discutirá a profundidad”, dijo en rueda de prensa González, segundo vicepresidente del Parlamento.
La discusión se llevará a cabo en la reunión de la Comisión Delegada, la versión reducida del Legislativo que opera mientras dura su mes de receso obligatorio.
“Aquí hay un mensaje para nuestra Fuerza Armada (…) deben ser responsables de custodiar, cuidar nuestro territorio, y no dejar que ningún grupo narcoterrorista esté y haga presencia en nuestro territorio”, adelantó el legislador.
Consultado sobre la presunta presencia en Venezuela de los disidentes rearmados de las FARC, González evitó hacer comentarios pero aseguró que ese tema será abordado en la discusión de este martes.
El que fuera número dos de las FARC, alias “Iván Márquez”, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció el jueves en un vídeo junto con otros exlíderes de la guerrilla para anunciar que inician “una nueva etapa de lucha” armada.
Entre quienes le acompañan se pudo ver a Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich” y a Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).
En la grabación, Márquez dijo que hablan desde algún punto en la zona del río Inírida, situado en la región amazónica del sureste del país, cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil.
El presidente colombiano, Iván Duque, respondió asegurando que este regreso a las armas no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al que no reconoce como presidente y tacha de dictador.
Duque afirmó que conversó con el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente legítimo de Venezuela, a quien le pidió respaldo para capturar al “grupo criminal”.
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