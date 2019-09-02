Cendas: Se requieren 300 dólares mensuales para comprar alimentos - Runrun

OSCAR MEZA, DIRECTOR DEL Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores afirmó que “una familia necesita 300 dólares mensuales para adquirir los productos de la canasta alimentaria”.
Meza, recordó que la canasta alimentaria de julio se ubicó en 3 millones 247 mil 472 y el salario mínimo es de 1,2%, es decir tienes un déficit de 98,8% para comprar alimentos con los precios de julio.
“Diariamente en el mes de julio se requerían 108.249,07 bolívares diarios, vale decir casi tres salarios mínimos con los cuales probablemente hace 10 años podíamos adquirir la canasta alimentaria (…) Una familia trabajadora necesita 300 dólares para poder adquirir los alimentos y el salario mínimo en este momento probablemente está en $2 mensuales”.
El director del Cendas señaló que la situación económica en Venezuela podría agravarse debido a la hiperinflación que atraviesa el país. Sobre el Bolívar aseguró que “estamos en vías de que se extinga”.
“El bolívar es una moneda que no cumple con ninguno de los tres requisitos no sirve como medio de pago porque usted sabe que a la gente le cuesta mucho conseguir efectivo, no sirve como medio de reserva, quién va ahorrar en bolívares en este momento (…) los repuestos se pagan en dólares y las consultas se pagan en dólares”.
Sobre las perspectivas para la temporada navideña explicó que la pasada fue una de las peores, pero está la superará.
“No hay esperanza de que esto mejore hasta tanto no haya un cambio político, lo que nos queda es arroparnos con la familia, crear lazos entre gremios y sindicatos para atenuar, cubrir lo elemental, las necesidades más básicas”.
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